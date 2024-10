LPI-EF: In Datsche eingebrochen

Erfurt (ots) - Bei einem Einbruch in eine Firma stahlen Unbekannte eine Geldkassette mit Bargeld. Die Täter verschafften sich über eine Hintertür gewaltsam Zutritt in das Objekt. Anschließend brachen sie in einem Büro mehrere Spinde auf und stahlen eine Geldkassette mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Hinzugerufene Polizisten sicherten am Tatort Spuren und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. (DS) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

