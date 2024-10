Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Streit im Stadtbus eskaliert

Erfurt (ots)

Donnerstagnachmittag eskalierte in Erfurt ein Streit im Stadtbus. Zwei Fahrgäste gerieten gegen 16:30 Uhr aus nicht näher bekannten Gründen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Im Verkauf der Streitigkeit setzte eine unbekannte Täterin beim Aussteigen aus dem Bus Pfefferspray gegen eine 30-jährige Frau ein und verletzte sie dabei leicht. Anschließend floh die Täterin in unbekannten Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von ihr bisher jede Spur. Die verletzte 30-Jährige kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung. (DS)

