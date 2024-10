Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Erfurter Fachhochschule

Erfurt (ots)

Auf die Erfurter Fachhochschule hatten es Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag abgesehen. Über ein Fenster verschafften sich die Unbekannten Zutritt in das Gebäude. Anschließend durchwühlten sie in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen und stahlen u. a. ein Messgerät und mehrere Digitalkameras. Die Höhe der erlangten Beute sowie des versuchten Sachschadens standen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und nahm die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls und Sachbeschädigung auf. (DS)

