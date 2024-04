POL-PDNR: Geschwindigkeitsüberwachung durch die Verkehrsdirektion Koblenz

Unkel (ots) - Am Montag, den 22.04.2024 kam es gegen 10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Unkel. Eine Fahrradfahrerin wollte in der Lehngasse wenden und stürzte dabei. Sie wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Dritte waren bei dem Unfallgeschehen nicht beteiligt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth ...

