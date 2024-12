Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall mit einem Tier - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig - Schapen, Hordorfer Straße 10.12.24, 18.30 Uhr

Möglicherweise verletzter Hund gesucht

In den Abendstunden ist gestern ein 56-Jähriger in einem VW Golf auf der Hordorfer Straße in Richtung Volkmarode gefahren. Kurz nach dem Ortsausgangsschild von Schapen ist plötzlich aus dem linksseitigen Wohngebiet ein Tier auf die Fahrbahn gelaufen, mit welchem er infolge zusammengestoßen ist. Anschließend habe der Fahrer noch gesehen, wie das Tier wieder zurück in das Wohngebiet Am Schapenteich gelaufen ist.

Durch den Zusammenstoß entstanden im Frontbereich des VW Golf leichte Beschädigungen.

Das Tier habe der 56-Jährige nicht genau erkennen können, aber es könnte sich dabei um einen kniehohen Hund gehandelt haben. Allerdings konnte im Umfeld weder durch den Fahrzeugführer, noch durch die eingesetzten Beamten ein Tier aufgefunden werden.

Da bei dem Unfall möglicherweise ein Hund verletzt worden ist, sucht die Polizei nun nach entsprechenden Besitzern oder anderen Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter der Telefonnummer 0531/476-3325 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell