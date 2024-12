POL-BS: Gefährdung des Straßenverkehrs

Braunschweig (ots) - Hamburger Straße, 11.12.2024, 14.15 Uhr Verkehrsunfall mit Streifenwagen Am vergangenen Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Streifenwagen der Polizei Braunschweig beteiligt war. Im Rahmen eines Einsatzes fuhr der 27-jährige Polizist mit Sonder- und Wegerechten auf der Hamburger Straße in Richtung stadteinwärts. Währenddessen bog der 84-jährige Braunschweiger mit seinem grauen Skoda Fabia von einem Parkplatz in Höhe des ...

mehr