Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf: Unfallflucht in einem Parkhaus

Hildesheim (ots)

Alfeld (uzu) - Bei einem Verkehrsunfall am Montag (03.02.2025) zwischen 11:30 Uhr und 13:30, wurde in einem Parkhaus in der Burgfreiheit 4 in 31061 Alfeld ein geparkter Pkw beschädigt. Der beschädigte silberne Opel weist an der rechten Fahrzeugseite Kratzer und Lackabrieb auf. Der Schaden entstand vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens zu bemühen. Personen, die Hinwiese auf den/die Verursacher/in oder das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld in Verbindung zu setzten (Tel.: 05181 80730).

