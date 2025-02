Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf - Gefährliches Überholmanöver auf der L 480 zwischen Heyersum und Betheln

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (bue). Am 05.02.2025 gegen 15.20 Uhr kommt es auf der L 480 zwischen den Ortschaften Heyersum und Betheln zu einem Überholmanöver eines dunklen Audi Q8, mit Hamelner Kennzeichen. Der Audi überholt dabei mehrere Fahrzeuge, u.a. einen zivilen Funkstreifenwagen, so dass ein roter Kompaktwagen auf der Gegenfahrbahn abbremsen muss und durch "Lichthupe" auf sich aufmerksam macht. Personen die Hinweise zum Sachverhalt geben können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Alfeld (05181-80730) in Verbindung zu setzen. Insbesondere die fahrzeugführende Person des roten Kompaktwagen wird gebeten sich mit der Polizei in Alfeld in Verbindung zu setzen.

