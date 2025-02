POL-HK: Walsrode: Nach schwerem Verkehrsunfall - Fahrerin verstorben

PI Heidekreis (ots) - 1. Schneverdingen; Wohnhauseinbruch: Im Buchweizenkamp in Schneverdingen kam es am Samstag, vermutlich in den Abendstunden, zu einem Einbruch. Die Täterschaft gelangte gewaltsam in das Wohnhaus, wurde vermutlich bei der weiteren Tatausführung gestört, und konnte nach der Mitnahme von Bargeld ...

mehr