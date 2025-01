Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Schwerer Verkehrsunfall

Heidekreis (ots)

29.01.25 / Schwerer Verkehrsunfall

Walsrode: Am Mittwoch kam es gegen 11:30 Uhr im Walsroder Ortsteil Hamwiede zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Autofahrerin kam aus bislang unbekannter Ursache von der K 124 ab, als sie von Hamwiede in Richtung Nordkampen fuhr. Das Fahrzeug prallte schließlich gegen einen Baum. Die junge Frau, die durch die Feuerwehr geborgen werden musste, zog sich schwerste Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Hannoveraner Krankenhaus geflogen.

