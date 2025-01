Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Neuenkirchen/Bad Fallingbostel: Betrunkene Autofahrer; Schneverdingen: Unter THC-Einfluss; Bad Fallingbostel: Verkehrsunfallflucht; Schneverdingen: Unfall; Buchholz: Raub

Heidekreis (ots)

27.01.25 / Betrunkene Autofahrer

Neuenkirchen/Bad Fallingbostel: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis haben am Montagnachmittag gleich zwei Hinweise auf alkoholisierte Autofahrer bekommen. Ein 67-jähriger Mann aus Neuenkirchen pustete gegen 15:40 Uhr an seiner Wohnanschrift 1,47 Promille, nachdem er am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Zudem ist der Mann auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Um 17:00 Uhr zeigte der Atemalkoholwert eines 44-jährigen Mannes aus Bad Fallingbostel sogar einen Wert von 2,44 Promille an. Er soll laut Zeugen zuvor ebenfalls mit dem Auto unterwegs gewesen sein. Beiden Männern wurden entsprechende Blutproben entnommen. Der 44-Jährige musste zudem seinen Führerschein abgeben.

27.01.25 / Unter THC-Einfluss am Steuer

Schneverdingen: Am späten Montagabend kontrollierten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis einen 36-jährigen Autofahrer in der Breslauer Straße. Beim Körpertestverfahren wurden leichte Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein Drogenvortest war anschließend nicht nötig, da der 36-Jährige den regelmäßigen Konsum von Cannabis einräumte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

27.01.25 / Verkehrsunfallflucht

Bad Fallingbostel: Eine im Erdreich verankerte Sitzbank, die sich vor dem Eingang zur Sporthalle der Lieth-Schule befindet, wurde zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen erheblich beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen resultiert die Beschädigung mutmaßlich von einem Fahrzeug, dass beim Rangieren gegen die Bank gefahren ist. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162-9720 entgegen.

27.01.25 / Bei Überholvorgang verunfallt

Schneverdingen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis waren am Montagmorgen Zeugen eines Unfalls. Ein 37-jähriger Mann wollte mit seinem Pickup gegen 10:40 Uhr auf der L 171, zwischen Schülern und Schneverdingen, einen vorausfahrenden Kleinwagen überholen. Beim Überholvorgang brach der Pickup plötzlich hinten aus, schaukelte sich auf und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen die Seite eines Entwässerungsgrabens, schleuderte zurück auf die Straße und kam schließlich auf der linken Seite liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

26.01.25 / Zigaretten aus Tankstelle geraubt

Buchholz (Aller): In der Nacht von Samstag auf Sonntag betrat gegen 02:00 Uhr ein maskierter Mann den hinteren Kassenbereich einer Tankstelle am Autohof Schwarmstedt und steckte mehrere Zigarettenschachteln in seinen mitgeführten Rucksack. Der Täter, der augenscheinlich eine Waffe bei sich trug, verließ den Tatort anschließend in unbekannte Richtung. Ein Mitarbeiter der Tankstelle sowie weitere Zeugen befanden sich zum Zeitpunkt der Tatausführung im Verkaufsbereich und wurden nicht verletzt. Hinweise zur Tat oder zum bislang unbekannten Täter nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter 05191-93800 entgegen.

