Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode - Brand eines Zweifamilienhauses Soltau - BMW X5 entwendet

PI Heidekreis (ots)

Walsrode - Brand eines Zweifamilienhauses

Am frühen Samstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Zweifamilienhauses im Walsroder Ortsteil Kolonie Hünzingen. Das Feuer griff von einem in einem Durchgang im Außenbereich befindlichen Verschlag auf den Dachkasten und von dort auf das Dach des Hauses über. Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden wird auf rund 180.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Eikeloh - Gegenseitige Überholmanöver führen zu Verkehrsunfall

Am Freitagnachmittag gegen 16:35 Uhr kam es in der Ortschaft Eickeloh auf regennasser Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Verkehrsteilnehmern im Alter von 57 und 47 Jahren. An der Walsroder Straße, kurz vor dem Ortseingangsschild, wurde ein PKW überholt, was dem Überholten offensichtlich so stark missfiel, dass er selbst zum Überholen ansetzte. Aufgrund von Gegenverkehr musste dieser jedoch seinen Überholvorgang beschleunigen und knapp vor dem jetzt Überholten einscheren. Anscheinend war der Überholte mit diesem Manöver nicht einverstanden, da er nach Zeugenaussagen, noch während des Vorgangs, nach links lenkte, um das Überholen zu verhindern. Hierbei trafen sich die beiden Fahrzeuge, sodass es zum Schaden an beiden PKW kam. Gegen beide Fahrer wurde ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Überholvorgang beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeistation Hodenhagen unter 05164 - 802550 zu melden.

Hünzingen - Faustschläge auf einer Feier

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01:30 Uhr, kam es während eines Festes in einem Hotel des Walsroder Ortsteils Hünzingen zu Streitigkeiten zwischen zwei männlichen Gästen im Alter von 19 und 57 Jahren, die zu gegenseitigen Faustschlägen führte. Ein dritter Gast im Alter von 21 Jahren wurde beim Versuch der Schlichtung ebenfalls von einem Faustschlag getroffen. Die beiden Streitenden erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Soltau - BMW X5 entwendet

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete die bislang unbekannt gebliebene Täterschaft den in der Hofeinfahrt des Geschädigten im Bereich des Neubaugebietes Drögenheide abgestellten weißen SUV BMW X5. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Soltau unter 05191 - 93800 entgegen.

BAB A7 - Unter Cannabiseinfluss unterwegs

Am Freitagabend wurde ein männlicher Kraftfahrzeugführer auf der A7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen Westenholz und Schwarmstedt kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer seinen Pkw unter der Wirkung von Cannabis geführt hat. Der durchgeführte Drogentest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

