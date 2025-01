Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Schwerer Verkehrsunfall; Soltau: Mit Fahrverbot und unter Einfluss

Heidekreis (ots)

24.01.25 / Schwerer Verkehrsunfall

Munster: Am Freitagmorgen kam es auf der Eugen-Sänger-Straße (K 47) im Munsteraner Ortsteil Trauen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger wollte gegen 06:45 Uhr, vom Truppenlager Trauen kommend, mit seinem voll besetzten Fahrzeug nach links in die Faßberger Straße einbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Auto, das von einem 42-jährigen Mann gefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurden die vier Insassen des unfallverursachenden Autos leicht verletzt. Der 42-jährige Unfallbeteiligte konnte sich zunächst nicht alleine aus seinem Fahrzeug befreien und wurde schließlich schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Einsatzkräfte stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 24-jährige Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest zeigte den Wert von 0,7 Promille an. Neben einer Blutprobe musste der Mann auch noch seinen Führerschein abgeben. Es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

23.01.25 / Mit Fahrverbot und unter Einfluss

Soltau: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Donnerstagnachmittag einen 46-jährigen Autofahrer im Stadtgebiet. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von THC stand. Ein entsprechender Urin-Test reagierte nämlich positiv, sodass er anschließend eine Blutprobe abgeben musste. Den 46-Jährigen erwartet zudem eine weitere Strafanzeige, da gegen ihn bereits ein Fahrverbot besteht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell