Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in ein Kur- und Pflegeheim

Northeim (ots)

Northeim, Sultmer Berg, Montag, 20.05.2024, 14.00 Uhr bis Dienstag, 21.05.2024, 06.00 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Kein Diebesgut.

Im Zeitraum von Montag ca. 14.00 Uhr bis Dienstag ca. 06.00 Uhr konnten unbekannte Personen in ein Kur- und Pflegeheim in der Straße "Sultmer Berg" in Northeim einbrechen.

Die Personen hebelten ein Fenster auf und gelangten in Büroräumlichkeiten. Dort wurde ein Schrank und die Zimmertür aufgehebelt. Weitere Räumlichkeiten wurden nicht betreten und es wurden keine Gegenstände entwendet.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell