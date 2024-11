Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rhein-Neckar-Kreis/Weinheim B38 Saukopftunnel: Motorradfahrer gestürzt, zwei leichtverletzte Personen.

Weinheim (ots)

Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr befuhr ein 20jähriger Motorradfahrer mit seiner 18jährigen Sozia auf einer Aprilia die B 38 von Weinheim in Richtung Hessen. Im Saukopftunnel stieß der Motorradfahrer, aufgrund bislang unbekannter Ursache, mit dem Vorderrad seines Kraftrades gegen den Bordstein und kam in der Folge zu Fall. Der Motorradfahrer sowie seine Sozia erlitten bei dem Sturzgeschehen jeweils leichte Verletzungen in Form von Prellungen an den Beinen, Händen bzw. der Schulter. Die beiden Unfallbetetiligten wurden durch eine verständigten Rettungswagen in ein angrenzendes Krankenhaus verbracht und nach ambulanter Behandlung entlassen.

Das Krad konnte mit eigenen Mitteln aufgrichtet und in der Folge ordnungsgemäß außerhalb des Saukopftunnels abgestellt werden. An der Aprilia entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Der Saukopftunnel musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 19.30 Uhr gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

