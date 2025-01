Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Unfall; Munster: Baustrahler entwendet

Heidekreis (ots)

21.01.25 / Unfall

Munster: Am frühen Dienstagabend kam es auf der Kreisstraße 49 zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 52-jähriger Autofahrer übersah bei einem Abbiegevorgang in den Ilsterweg ein entgegenkommendes Auto, das in Richtung der Bundesstraße 209 fuhr und dessen 35-jähriger Fahrer durch den Zusammenstoß leicht verletzt wurde. Zudem wurde ein drittes Fahrzeug durch umherfliegende Autoteile beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro.

20.01.25 / Baustrahler entwendet

Munster: Unbekannte gelangten am vergangenen Wochenende gewaltsam in die Bauruine einer ehemaligen Grundschule im Robert-Stratmann-Weg und entwendeten Baustrahler. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell