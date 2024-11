POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn Unbekannte Täter verfolgen und beleidigen zwei 13-jährige Mädchen

Oldenburg (ots) - Am vergangenem Wochenende drangen Unbekannte in eine Schule im Lerigauweg ein, die Polizei sucht Zeugen. Zu einem Einbruch in ein Schulgebäude im Lerigauweg wurden Polizeibeamte am Sonntag gerufen. Den ersten Ermittlungen zufolge drangen bisher Unbekannte in das Gebäude in der Zeit von Samstagmittag bis zum Sonntagvormittag ein. Nachdem die Täter mehrere Räume durchsucht hatten, konnten diese mit Computern als Diebesgut entkommen. Die Polizei hat die ...

