Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: Trading-Scam: Vorsicht vor Online-Anlagebetrug!

Heidekreis (ots)

23.01.25 / Trading-Scam: Vorsicht vor Online-Anlagebetrug!

Heidekreis: Traumhafte Renditen und unschlagbare Handelsstrategien - all das mit einer kinderleicht zu bedienenden Software und Unterstützung "professioneller Broker".

Zu schön, um wahr zu sein? JA!

Mit dieser Masche werden auch Menschen aus dem Heidekreis immer wieder um ihr Erspartes gebracht. Dabei versprechen die Betrüger interessierten Anlegern zunächst außergewöhnlich hohe Renditen, vor allem bei Investitionen in Kryptowährungen.

Die Täter, die aus Call-Centern heraus agieren, erstellen dafür betrügerische Anlageplattformen für Online-Investments, die äußerst seriös wirken. Sie bieten unschlagbare Handelsstrategien und Softwarelösungen an, um die Opfer zu überzeugen, ihr Geld zu investieren. Nach der ersten, recht niedrigen Einzahlung, sollen immer größere Summen investiert werden. In der Regel findet aber oft gar kein Handel statt und auch die Software zeigt nur fingierte Transaktionen und Gewinne an.

Die vermeintlichen Experten nutzen häufig auch eine Remote-Software, unter dem Vorwand, den Kunden das Benutzerkonto zu erklären und einzurichten. Durch diesen Fremdzugriff erlangen die Täter weitere Daten, wie beispielsweise Zugangsdaten für das Online-Banking.

In vielen Fällen werden die Opfer außerdem dazu verleitet, unter fadenscheinigen Gründen, ein neues Konto bei einer von der Täterschaft benannten Bank zu eröffnen. Über dieses Konto werden im Anschluss häufig Transaktionen anderer Geschädigter abgewickelt, sodass die Opfer nunmehr auch selbst zum Zwecke der Geldwäsche missbraucht werden.

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät daher:

- Informieren Sie sich über Trading-Plattformen, bevor Sie sich anmelden oder Geld überweisen!

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie mit wenig Einsatz ungewöhnliche hohe Gewinnen einfahren oder versprochen bekommen!

- Geben Sie keine sensiblen Daten preis und gewähren Sie keinem Fremden Zugriff auf ihren PC!

- Lassen Sie sich nicht durch vermeintliche Experten unter Druck setzen!

- Erstatten Sie eine Anzeige bei der Polizei, sollten Sie bereits Opfer eines solchen Betruges geworden sein!

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell