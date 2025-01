Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Zeugen zu einem Unfall gesucht; Heidekreis: Falsche Gewinnversprechen; Munster: 84 Meter Dachrinnen entwendet

Heidekreis (ots)

27.01.25 / Zeugen zu einem Unfall gesucht

Munster: Am Montagmorgen kam es gegen 07:50 Uhr bei einem Abbiegevorgang an der Einmündung Soltauer Straße/Am Hanloh zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem 17-jährigen Fußgänger, der die Straße querte. Der Jugendliche wurde bei dem Unfallgeschehen leicht verletzt. Die 41-jährige Autofahrerin setzte ihre Fahrt zunächst fort und erschien erst später bei der Polizei in Munster. Die Polizei sucht unter 05192-9600 nun nach Zeugen zum Unfall, da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Aussagen zum Hergang machen.

27.01.25 / Falsche Gewinnversprechen

Heidekreis: Derzeit kommt es im Bereich des Heidekreises wieder zur Häufung von betrügerischen Gewinnversprechen. Die potentiellen Opfer werden hierbei vor allem per Telefon darüber informiert, dass sie bei einem Gewinnspiel gewonnen hätten. Vor der Gewinnübergabe werden sie jedoch dazu aufgefordert, eine Gegenleistung, wie das Zahlen einer Bearbeitungsgebühr, zu erbringen. Zielgruppe sind zumeist ältere Menschen. Die geschulten Täter setzen die Angerufenen unter Druck und geben klare Zahlungsanweisungen, die auch mittels Prepaid-Karten für Online-Käufe (bspw. paysafecard) erfolgen können. Um ihre Opfer in falscher Sicherheit zu wiegen, geben die Betrüger auch vor, im Auftrag von Rechtsanwälten und Notaren zu handeln. Einen wirklichen Gewinn gibt es zu keinem Zeitpunkt - den haben nur die Täter, sollte es zu Zahlungen gekommen sein.

Die Polizeiinspektion Heidekreis rät daher, bei Gewinnversprechen vorsichtig zu agieren, insbesondere dann, wenn die Übergabe des Gewinns an eine Bedingung geknüpft ist. Grundsätzlich sollte man davon ausgehen, dass niemand Geld zu verschenken hat. Machen Sie sich also bewusst: Wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nicht gewonnen haben! Weitere Informationen gibt es unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen.

26.01.25 / 84 Meter Dachrinnen entwendet

Munster: Unbekannte entwendeten zwischen Samstagabend und Sonntagfrüh insgesamt 84 Meter Dachrinnen aus Kupfer vom Golfclub in Kohlenbissen. Hierfür wurden die Rinnen abmontiert und mit den dazugehörigen Standrohren gestohlen. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat oder verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei in Munster unter 05192-9600 entgegen.

