Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schockanruf mit Folgen

Altena (ots)

Gestern Nachmittag wurde eine 88 Jahre alte Altenaerin Opfer eines Schockanrufes, Bargeld im niedrigeren fünfstelligen Bereich wurde übergeben. Gegen 13 Uhr kam der Anruf der angeblichen "Polizei", die Tochter der Seniorin hätte demnach einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und auch vermeintliche Rechtsanwälte und Ärzte waren am Telefon zu hören. Damit die Tochter nicht in Haft müsse, solle die Seniorin eine Kaution hinterlegen. Den Bargeldbetrag hatte sie zu Hause und gab an, diesen leisten zu können. Bis 16 Uhr wurde sie am Telefon unter Druck gesetzt, dann kam ein Mann zur Abholung vorbei und nahm das Geld entgegen. Nachdem der Mann weg war, rief die Dame ihre Tochter an: Sie wurde betrogen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Die Polizei warnt vor den Betrügern und rät zur Sensibilisierung bei insbesondere lebensälteren Menschen. (lubo)

