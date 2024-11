Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 4 Papiertonnen abgebrannt - Mutwilliger Feueralarm - Haus beschmiert

Lüdenscheid (ots)

Heute Nacht brannten mehrere Papiertonnen Unterm Freihof ab. Der erste Einsatz kam kurz nach 1.30 Uhr. Auf dem Gelände der Richard-Schirrmann-Realschule Unterm Freihof stand ein Papiercontainer in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Container ist jedoch komplett geschmolzen. Gleich drei Papiertonnen standen kurz nach 4.30 Uhr in Höhe Hausnr. 33 komplett in Flammen. Auch hier waren die Behälter trotz des Feuerwehr-Einsatzes nicht zu retten; sie schmolzen komplett. Die Polizei hat keine Hinwiese auf den Verursacher und ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Die Polizei bittet mögliche Zeugen sich zu melden unter Telefon 9099-0.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch um 15.25 Uhr einen Feueralarm im Stern-Center ausgelöst. Feuerwehr und Polizei begingen das Gebäude und entdeckten lediglich einen eingedrückten Feuer-Druckknopfmelder im ersten Obergeschoss vor Thalia, aber kein Feuer. Die Feuerwehr deaktivierte den Alarm. Die Polizei ermittelt wegen Missbrauchs von Notrufen und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln sowie Sachbeschädigung. Die Polizei warnt: Solche Aktionen sind kein Kinderspiel, sondern Straftaten. Die Verursacher müssen nicht nur mit Strafen rechnen, sondern müssen in der Regel auch für die Kosten eines Feuerwehr-Einsatzes aufkommen und können von den Betroffenen in Regress genommen werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099.

Aufmerksame Zeugen beobachteten am Mittwochmorgen einen Mann, der an der Heedfelder Straße Hauswand und Fenster im größeren Umfang mit einem Permanentmarker beschmierte. Sie riefen die Polizei. Als die Polizeibeamten eintrafen, versuchte der Tatverdächtige zu flüchten. Die Beamten fixierten ihn. Er bekam eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Polizei informierte den Hauseigentümer. (cris)

