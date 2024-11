Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Döner mit Falschgeld bezahlt

Werdohl (ots)

Eine 50-jährige Frau hat am Mittwoch in einer Dönerbude an der Sandstraße ihre Döner mit Falschgeld bezahlt. Dem Verkäufer fielen die Fälschungen erst auf, als die Frau das Geschäft bereits verlassen hatte. Auf den Scheinen stand das Wort "Copy". Der Verkäufer rief die Polizei, die nun wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld ermittelt. (cris)

