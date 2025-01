Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Essel/A 7: Führerschein beschlagnahmt; Walsrode: Handtasche entrissen; Wietzendorf: Unter Drogeneinfluss verunfallt; Neuenkirchen: Trunkenheit im Verkehr

Heidekreis (ots)

30.01.25 / Führerschein beschlagnahmt

Essel/A 7: Ein 54-jähriger Autofahrer wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis an der Raststätte Allertal West kontrolliert. Dabei stellt sich heraus, dass gegen den Mann ein rechtskräftiges Fahrverbot vorliegt. Ihm wurde daher die Weiterfahrt untersagt. Seinen Führerschein, den er bis dato nicht abgegeben hatte, wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

29.01.25 / Handtasche entrissen

Walsrode: Am Mittwochnachmittag entriss ein derzeit unbekannter Mann einer 86-jährigen Dame die Einkaufstasche, als sie sich gerade auf der Fußgängerbrücke zwischen Stadthalle und Amtsgericht befand. Die Tasche wurde kurze Zeit später im angrenzenden Fuldepark im Wasser aufgefunden. Der Täter entnahm zuvor das darin befindliche Bargeld und kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 1,70 m bis 1,75 m - schlanke Statur - mittellange, schwarze Haare - dunklerer Hauttyp - Kleidung: schwarze Jacke, dunkle Hose

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Walsrode unter 05161-48640 zu melden.

29.01.25 / Unter Drogeneinfluss verunfallt

Wietzendorf: Ein 40-jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen verlor infolge nicht angepasster Geschwindigkeit am Mittwochnachmittag die Kontrolle über sein Fahrzeug als er sich an der Einmündung zur Anschlussstelle Soltau-Süd, an der Bundesstraße 3, befand. Das Auto drehte sich und kollidierte dabei mit einem Verkehrszeichen. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 40-Jährige womöglich unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein entsprechender Urinvortest reagierte schließlich positiv auf THC, sodass er im Anschluss eine Blutprobe abgeben musste. Es entstand ein Sachschaden von rund 5500 Euro.

29.01.25 / Trunkenheit im Verkehr

Neuenkirchen: Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Heidekreis kontrollierten am Mittwochnachmittag einen 67-jährigen Mann, der zuvor augenscheinlich alkoholisiert mit seinem Auto am Straßenverkehr teilgenommen haben soll. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,12 Promille. Da der 67-Jährige jedoch behauptete auch nach der Fahrt Alkohol konsumiert zu haben, wurden ihm im Abstand von 30 Minuten zwei Blutproben entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann gar keinen Führerschein besitzt. Er darf sich nun also auf zwei Strafverfahren einstellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell