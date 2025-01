LPI-J: Gegen Hauswand gefahren

PI Apolda (ots) - Am Samstag, 04.01.2025, 16:00 Uhr, ereignete sich ein Unfall in Darnstedt, Im Dorfe. Der Fahrer eines Pkw VW Golf befuhr die Straße aus Niedertrebra kommend in Richtung Bad Sulza. In der Folge verlor der verantwortliche Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr gegen einen Leitpfosten. Beim Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von 8800,- Euro. ...

