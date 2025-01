Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemitteilung PI Saale-Holzland

Jena (ots)

Schwerer Verkehrsunfall nach Frontalzusammenstoß

Mörsdorf: Auf der Landstraße zwischen Mörsdorf und der Anschlussstelle Hermsdorf-Süd der BAB 9 (bzw. der Kreuzstraße) kam es am Freitag kurz vor 13:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand überholte ein in Richtung Mörsdorf fahrender Pkw einen vorausfahrenden Bus. Auf der Gegenfahrspur prallte er dann frontal auf einen entgegenkommenden Lkw. Beide Fahrzeuge gerieten sofort in Brand. Der Fahrer des Lkw konnte sich selbständig mit leichten Verletzungen aus seinem Fahrzeug retten. Für die Person im Pkw kam jede Hilfe zu spät. Diese überlebte den Unfall nicht. Die Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Bus, welcher überholt wurde, blieb vom Unfallgeschehen ausgeschlossen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell