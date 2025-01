Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Sexualdelikt gesucht

Apolda (ots)

In der Nacht vom 28.12.2024 (Samstag) zum 29.12.2024 (Sonntag) soll es in einer Wohnung im Innenstadtgebiet von Apolda zu einem schweren Sexualdelikt gekommen sein. Eine 30-jährige Frau gibt an, von einem 25-jährigen Mann vergewaltigt worden zu sein. Nachdem der Frau die Flucht aus der Wohnung gelang, wurde sie im Bereich der Bahnhofstraße von einem Autofahrer zunächst angehupt und fortfolgend angesprochen. Der Autofahrer soll die Frau ermutigt haben, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Dies tat sie in der Folge. Die Kriminalpolizei Jena hat die Ermittlungen übernommen. Der Autofahrer ist bisher namentlich nicht bekannt, wird aber für die weiteren Ermittlungen benötigt. Der Autofahrer sowie andere Personen, die aus ihrer Sicht Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der der Polizei Apolda unter 03644 5410 oder per E-Mail an kpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden. Das Ermittlungsverfahren ist unter dem Aktenzeichen ST/0333034/2024 erfasst.

