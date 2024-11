Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 19-Jähriger bleibt mit PKW auf dem Dach liegen

Langweiler (Kreis Kusel) (ots)

Die Spritztour einer dreiköpfigen Freundesgruppe endet am Samstagnachmittag mit leichten Blessuren. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem grauen Ford Fusion von Langweiler in Richtung Homberg. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit und nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er zunächst nach rechts in den Grünstreifen. Der junge Mann lenkte dagegen und steuerte mit seinem Fahrzeug in den gegenüberliegenden Graben. Dort geriet der Ford ins Schleudern und überschlug sich. Auf dem Dach liegend kam das Auto auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die 14- und 17-jährigen weiteren Insassen sowie der Fahrer konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in die umliegenden Krankenhäuser. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Es wurde abgeschleppt.|pilek

