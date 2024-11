POL-PDKL: Fahrt unter Drogeneinfluss

Rupperstecken (ots) - In der Zeit vom 22.11.2024 bis zum 29.11.2024 entwendeten bislang unbekannte Täter einen Absetzcontainer, der auf dem Friedhof in Ruppertsecken stand. Der Container diente zum Sammeln von Grünschnittabfällen. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 063631-9170. |pirok Kontaktdaten für Presseanfragen: Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Kaiserslautern ...

