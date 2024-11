Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: PKW-Fahrerin streift mit ihrem PKW abgestellten Anhänger

Abtweiler (ots)

BMW-Mini bei Unfall erheblich beschädigt. Am Donnerstagmorgen befuhr eine Frau mit ihrem Fahrzeug die Landstraße von Lauschied in Richtung Abtweiler. Beim Vorbeifahren an einem Anhäger war offensichtlich der Abstand zu gering, weshalb es zum Aufprall kam. Sowohl der Anhänger der mit Baumfällarbeiten beschäftigten Firma, als auch der PKW wurden beim Unfall erheblich beschädigt. |pilek

