POL-PDKL: Gerade nochmal gut gegangen

Schönenberg-Kübelberg (Kreis Kusel) (ots)

In der Nähe der Integrierten Gesamtschule ereignet sich ein missglückter Überholver-such Ein schwarzer Pkw BMW der 3er Reihe setzte auf der L 355 aus Richtung Pauleng-rund kommend an, zwei Fahrzeuge in einem Zug zu überholen. Dem Fahrer gelang es, einen grauen Kompakt-SUV der Marke Nissan zu überholen. Aufgrund eines ent-gegenkommenden Fahrzeugs konnte der BMW das davor fahrende weiße Fahrzeug nicht mehr überholen und musste abrupt einscheren. Der bereits überholte SUV musste per Vollbremsung verlangsamt werden, um einen Unfall zu vermeiden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 26.11.2024 gegen 12.30 Uhr Fahrzeugführende des noch unbekannten weißen Fahrzeugs, des Entgegenkom-menden oder weitere Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06381 - 919-0 oder pi-kusel@polizei.rlp.de bei der Polizei in Kusel bzw. unmittelbar bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 06373 - 822-0 zu melden.|pikus

