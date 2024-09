Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In die Einkaufstasche gegriffen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: An der Kasse in einem Einkaufsmarkt kam der große Schreck. Das Portemonnaie einer Frau wurde gestohlen. Während sie sich an einem Warenregal umsah, nutzte ein unbekannter Dieb die Ablenkung aus und entwendete aus der Einkaufstasche der 63-Jährigen die Geldbörse samt den Dokumenten, wie Personalausweis und Führerschein sowie auch der Bezahlkarten. Die Polizei wurde zum Markt in der Erich-Weinert-Straße gerufen, konnte den Täter jedoch nicht mehr feststellen. Eine Anzeige wegen Diebstahl wurde aufgenommen.

