LPI-J: Vorsicht vor Glätte

Jena (ots) - Lautstark ging es am Mittag des vergangenen Donnerstages in einer Rezeption eines Hotels in der Innenstadt umher. Eine Frau ging eine Hotelangestellte aggressiv an, schlug mehrfach mit der Faust zu und trat gegen ihre Beine. Anschließend flüchte sie in die Innenstadt. Die 45-jährige Täterin konnte ermittelt, der Hintergrund ihrer Aktion muss jedoch noch erforscht werden. Die Angestellte erlitt durch die Tathandlung leichte Verletzungen. Rückfragen bitte an: ...

