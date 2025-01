Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lenkradsicherung reichte nicht aus

Jena (ots)

Gegen Diebstahl sicherte ein 28-Jähriger sein Moped mittels Lenkradschloss. Er stellte das Gefährt am 30.12.2024 in der Prüssingstraße ab und musste trotz der Sicherungsmaßnahmen am zweiten Tag im neuen Jahr den Diebstahl feststellen. Das circa 1.000 Euro teure Diebesgut ist durch die Polizei zur Fahndung ausgeschrieben worden.

