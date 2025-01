Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahndungstreffer bei Verkehrskontrolle

Weimar (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 01:00 Uhr, führten Weimarer Polizeibeamte eine stationäre Verkehrskontrolle in der Rießnerstraße durch. Als drei Fahrradfahrer an der Kontrollstelle vorbeifuhren, wurden diese angehalten. Eine Fahndungsüberprüfung ergab, dass eines der Räder, ein Pedelec, aufgrund eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Rad wurde sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen zur Verwahrung abgeholt. Gegen den 28-jährigen Weimarer, der das Pedelec zum Zeitpunkt der Feststellung in Besitz hatte, wurde die entsprechende Anzeige aufgenommen.

