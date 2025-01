Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw kollidiert mit Linienbus - 6 Leichtverletzte

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag kam es an der Kreuzung Buttelstedter Straße / Rießnerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Eine 20-jährige Renault-Fahrerin befuhr die Buttelstedter Straße stadtauswärts um an der Kreuzung nach links in die Rießnerstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie allerdings einen Linienbus, der im Gegenverkehr die Kreuzung geradeaus passieren wollte. Trotz Gefahrenbremsung des 51-jährigen Busfahrers kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Während die Fahrzeugführer unverletzt blieben, verletzten sich im Bus insgesamt sechs Personen im Alter von 1 - 76 Jahren leicht. Sie wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Buttelstedter Straße halbseitig gesperrt.

