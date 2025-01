LPI-J: Fünf Diebe gingen auf Beutezug

Weimar (ots) - Am Donnerstagvormittag kam es an der Kreuzung Buttelstedter Straße / Rießnerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Linienbus. Eine 20-jährige Renault-Fahrerin befuhr die Buttelstedter Straße stadtauswärts um an der Kreuzung nach links in die Rießnerstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie allerdings einen Linienbus, der im Gegenverkehr die Kreuzung geradeaus passieren wollte. ...

mehr