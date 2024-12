Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Verkehrsstraftaten im Bereich Geestland und der BAB27

Cuxhaven (ots)

Geestland/BAB27. Am gestrigen Sonntag wurden mehrere Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer gestoppt, welche ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften.

Gegen 10:40 Uhr führten Beamte des Polizeikommissariats Geestland stationäre Verkehrskontrollen an der Anschlussstelle Bremerhaven - Wulsdorf durch. Dabei sollte ein Pkw kontrolliert werden. Dieser fuhr bei Erblicken der Beamten nicht wie geplant auf die BAB27, sondern weiter in Fahrtrichtung Bexhövede und konnte schließlich im Nahbereich angetroffen werden. Der 34-jährige Fahrzeugführer konnte sich nicht ausweisen und gab gegenüber den Beamten falsche Personalien an. Letztendlich konnten seine echten Personalien ermittelt werden. Der Mann war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem Fahrzeugführer sowie dem Halter erwarten nun Strafverfahren aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis zudem wurde gegen den Fahrzeugführer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Angaben falscher Personalien eingeleitet.

Gegen 16:30 Uhr wurde der Polizei durch einen Verkehrsteilnehmer ein Pkw mit auffälliger und gefährdender Fahrweise auf der Wanhödener Straße gemeldet. Die Fahrt führte von der Wanhödener Straße über den Kreisverkehr der K14 / L135 und dann über die L135 in Richtung Bremerhaven. Hierbei führte die Fahrt durch die Ortschaften Midlum und Holßel, wo der Pkw kontrolliert wurde. Durch Beamte konnte vor Ort eine 69-jährige Frau aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste angetroffen werden. Die Fahrerin hatte eine Vielzahl an Medikamenten eingenommen, welche die Fahrtüchtigkeit massiv einschränkte. Ihr wurde eine Blutprobe aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein wurde sichergestellt. Weitere Zeugen, welche eventuell ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Gegen 22:00 Uhr wurde auf der BAB 27 (Gemarkung Loxstedt) der PKW eines 28-jährigen Bremerhaveners kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der ausgehändigte, nicht europäische Führerschein seine Gültigkeit verloren hatte, da sich der Fahrzeugführer bereits länger als 6 Monate in der BRD aufhielt. Zudem wurden Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Fahrzeugführer festgestellt. Ein durchgeführter Test verlief positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie dem Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

