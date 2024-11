Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/ Bottrop/ Waltrop/ Haltern am See: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Marl:

Am Freitagnachmittag (15:15 Uhr - 18:30 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Kniestraße ein. Sie hebelten eine Terassentür auf und flüchteten mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Bottrop:

Bislang unbekannte Täter hebelten ein Fenster einer Erdgeschosswohnung auf der Körnerstraße auf. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Tatzeitraum liegt am Samstag zwischen 14:45 Uhr und 17:30 Uhr.

Am Samstagnachmittag kam es auf der Straße "Im Boytal" zu einem Einbruch. Unbekannte Täter hebelten eine Terassentür eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Sie durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Auf der Dorfheide schreckte ein Anwohner am Samstagabend einen Einbrecher auf. Gegen 18:45 Uhr gelangte eine bislang unbekannte Person über ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Der Anwohner wurde wach und schrie den Unbekannten laut an. Der Einbrecher ergriff die Flucht. Der Täter wird auf ca. 1.70 Meter bis 1,75 Meter geschätzt. Er soll groß und schlank gewesen sein.

Waltrop:

Auf der Stegerwaldstraße hebelten unbekannte Täter am Sonntag (15:45 Uhr - 20:00 Uhr) eine Terassentür eines Einfamilienhauses auf. Mit Bargeld flüchteten sie unerkannt.

Haltern am See:

Am Samstag in der Zeit von 16:30 Uhr bis 20:30 Uhr hebelten bislang Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses auf dem Heideweg auf. Die Täter durchwühlten mehrere Räume und entwendeten unter anderem Schmuck.

Hinweistelefon: 0800/2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell