POL-RE: Bottrop: Zwei Männer nach Garagenaufbrüchen vorläufig festgenommen

Recklinghausen (ots) - Nach einem Diebstahl eines Autos bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Am Freitagnachmittag in der Zeit von 13:19 Uhr bis 13:54 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen grünen Audi Q3 (Kennzeichen aus Oberhausen). Das Auto stand in einem Parkhaus am Konrad-Adenauer-Platz. Eine Videoüberwachung zeichnete zwei tatverdächtige Männer zuvor auf: 1. Mann: ca. 35-45 Jahre alt - ca. 1,70 - 1,75 Meter - dunkler Vollbart - schwarze Wollmütze - ...

