Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Audi gestohlen

Recklinghausen (ots)

Nach einem Diebstahl eines Autos bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Am Freitagnachmittag in der Zeit von 13:19 Uhr bis 13:54 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen grünen Audi Q3 (Kennzeichen aus Oberhausen). Das Auto stand in einem Parkhaus am Konrad-Adenauer-Platz. Eine Videoüberwachung zeichnete zwei tatverdächtige Männer zuvor auf:

1. Mann:

ca. 35-45 Jahre alt - ca. 1,70 - 1,75 Meter - dunkler Vollbart - schwarze Wollmütze - lichtes Haar bis Glatze am Oberkopf - dunkelgrüner Pullover - dunkelgrüne Winterjacke - blaue Jeanshose - schwarz/ weiße Sneaker von Adidas

2. Mann:

ca. 25-35 Jahre - 1,80 - 1,85 Meter - dunkler Vollbart - beige Basecap - schwarze Winterjacke mit Pelzkragen - dunkelrote Trainingsjacke - schwarz/weiße Sneaker

Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell