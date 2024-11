Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Datteln

Mit Bargeld und Schmuck flüchteten Einbrecher aus einem Einfamilienhaus an der Schloßstraße. Der Einbruch passierte zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend. Gewaltsam wurde ein Fenster geöffnet, um in die Wohnung zu kommen. Anschließend durchsuchten die unbekannten Täter das gesamte Haus nach Beute. Sie flüchteten unerkannt. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Dorsten

In der Nacht zu Freitag kam es zu zwei Einbrüchen in Kindergärten. An der Joachimstraße schlugen die Einbrecher ein Loch in eine Scheibe und versuchten das Fenster zu öffnen. Als dies nicht gelang, nutzten sie einen Nebeneingang, um in das Gebäude zu kommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

An der Brüderstraße warfen unbekannte Täter die Scheibe einer Terrassentür ein. Anschließend durchsuchten sie einen Büroraum. Zur möglichen Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Herten

Über ein aufgehebeltes Badezimmerfenster schafften es unbekannte Einbrecher am Donnerstag zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung an der Malteserstraße. Die Täter nahmen Zahlungsmittel mit und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine genaue Auflistung der Beute steht noch aus.

Recklinghausen

Ein bislang unbekannter Mann ist am Donnerstagabend gegen 18:15 Uhr über den Keller in eine Doppelhaushälfte an der Hans-Mugrauer-Straße eingebrochen. Der Sohn der Familie überraschte den Einbrecher. Der Unbekannte lief gerade die Kellertreppe hoch und flüchtete sofort über die Terrassentür. Als Beute nahm er vermutlich Schmuck und Bargeld mit. Personenbeschreibung: männlich, ca. 30 Jahre alt, graue Arbeitshose mit seitlich aufgenähten Taschen, schwarze Arbeitsschuhe, graue Arbeits-/ Fleecejacke, schwarze Handschuhe, graue Mütze, wirkte sportlich

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

