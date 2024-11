Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Viele Unfälle durch Glatteis und Schnee - Polizei appelliert zur Vorsicht

Recklinghausen (ots)

Die winterlichen Straßenverhältnisse haben im Kreis Recklinghausen und der Stadt Bottrop zu einigen Verkehrsunfällen geführt. Insgesamt wurden zwischen dem frühen Morgen und heute Mittag mehr als 90 Unfälle gemeldet. Die meisten davon in Recklinghausen, Herten und Dorsten. Die wenigsten in Haltern am See und Bottrop.

Glücklicherweise verliefen die meisten Unfälle glimpflich, sodass fast ausschließlich Sachschäden entstanden sind. In zwei Fällen gab es jedoch auch Verletzte.

In Herten ereignete sich am frühen Morgen (gegen 5.40 Uhr) ein Auffahrunfall auf der Ewaldstraße, bei dem ein 65-jähriger Autofahrer aus Herne verletzt wurde. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem ein 27-jähriger Autofahrer aus Herne an einer Ampel auf das Heck seines Fahrzeugs aufgefahren war. Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer wegen der glatten Fahrbahn nicht mehr in der Lage, rechtzeitig anzuhalten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Auch in Recklinghausen kam es zu einem Unfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer: Passen Sie Ihre Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen an! Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit, halten Sie ausreichend Abstand und planen Sie längere Fahrzeiten ein. Wichtig sind natürlich auch die richtigen Reifen.

