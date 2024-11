Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: SUV-Fahrer nach Unfall mit E-Scooter gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der heute Morgen (Freitag) mit einem 17-Jährigen E-Scooter-Fahrer zusammengestoßen ist. Der gesuchte SUV-Fahrer war nach dem Unfall weitergefahren, ohne sich zu kümmern. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 17-Jährige gegen 6.40 Uhr auf der Straße Kleiner Ring unterwegs. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden (dunklen) Fahrzeug (vermutlich Mercedes), das in Richtung Frankenstraße fuhr. Der Dorstener E-Scooter-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Außerdem entstand Sachschaden am E-Scooter. In welcher Höhe, ist noch unklar. Der Autofahrer selbst oder wer Angaben zu ihm oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell