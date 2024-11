Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Mädchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach einer Autofahrerin, die am Donnerstagnachmittag auf der Marienstraße ein 13-jähriges Mädchen angefahren hat. Gesucht werden außerdem Zeugen, die Angaben dazu machen können - unter anderem der Mann, der nach dem Unfall angehalten hatte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Schülerin aus Recklinghausen gegen 13.15 Uhr an der Haltestelle Overbergstraße aus einem Bus ausgestiegen und wollte die Straße überqueren. Im gleichen Moment kam ein Auto von links - und touchierte das Mädchen. Die Fahrerin des Wagens, vermutlich ein grauer Smart (Fortwo), hielt nach dem Unfall an und erkundigte sich nach dem Zustand des Mädchens. Im ersten Moment gab die 13-Jährige an, dass alles okay sei. Ein weiterer Autofahrer hielt ebenfalls an und fragte, ob ein Krankenwagen gerufen werden solle. Auch das wurde abgelehnt.

Kurz darauf verspürte das Mädchen Schmerzen - und sie ging mit ihrer Mutter zur Polizei.

Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, schlank, braune schulterlange Haare, Brille, bekleidet mit einer dunklen Hose und einer dunklen Jacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall, der Fahrerin oder dem Fahrzeug machen können, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0800/2361 111 zu melden.

Hinweis: Bei einem Unfall mit einem Kind/Minderjährigen sollte immer die Polizei verständigt werden - auch wenn das Kind selbst angibt, unverletzt zu sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell