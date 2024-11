Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unbekannter betrügt Senioren am Computer um hohe Geldsumme

Recklinghausen (ots)

Ein unbekannter Mann schaffte es sich auf den Computer eines 79-Jährigen aufzuschalten - anschließend wurde ein hoher fünfstelliger Betrag vom Konto des Senioren abgebucht.

Der Waltroper bekam am Donnerstagvormittag einen Anruf - am Telefon ein angeblicher Mitarbeiter seiner Bank. Im Gespräch schaffte es der Täter den Mann dazu zu bringen sich online in sein Bankkonto einzuloggen und die App zur Freischaltung von Aufträgen zu öffnen. Der Mann erlangte außerdem Zugang zum Computer des Mannes. Er erklärte dem 79-Jährigen, dass es mehrere Abbuchungen gegeben habe, die rückgängig gemacht werden sollten. Später stellte der Waltroper fest, dass eine hohe Geldsumme vom Konto fehlt.

Um solchen und ähnlichen Straftaten vorzubeugen setzt die Polizei Recklinghausen schon länger auch auf das Projekt "Next Generation".

Mit dem Projekt "Next Generation" wendet sich die Recklinghäuser Polizei ganz gezielt an Kinder, Enkel und andere Verwandte, aber auch an Nachbarn, Freunde, Pflegepersonal und andere Bezugspersonen. Denn gerade zurückgezogen lebende ältere Menschen sind mit polizeilichen Präventionsbotschaften nicht immer zu erreichen.

Dafür bedarf es der Mithilfe von Bezugspersonen, die mit den älteren Menschen wiederholt über die miesen Maschen der Betrüger sprechen und vermitteln, wie man sich richtig verhält, wenn Täter anrufen oder an der Haustür schellen.

Eine der Botschaften der Kampagne: Nicht nur die betrogenen Seniorinnen und Senioren, auch die Jüngeren der "Next Generation" werden zu Opfern. Auch sie leiden emotional und unter dem finanziellen Verlust. Deshalb ist es in ihrem eigenen Interesse, sich zum Schutz der älteren Generation zu engagieren.

Alle Information zum Projekt "Next Generation" und einen Info-Flyer finden Sie unter dem folgenden Link:

https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

