POL-RE: Recklinghausen: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots) - Eine 46-jährige Fußgängerin aus Castrop-Rauxel wurde auf dem Fußgängerüberweg am Münsterplatz von einen 28-jährigen Autofahrer aus Castrop-Rauxel erfasst und schwer verletzt. Der Unfall passierte am Mittwochnachmittag (17:20 Uhr). Sowohl die Fußgängerin, als auch der Autofahrer (leicht verletzt) wurden in Krankenhäuser gefahren. An dem ...

