Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Auto gerät ins Rutschen - drei Leichtverletzte

Recklinghausen (ots)

Ein 50-jähriger Autofahrer aus Dorsten war am Mittwoch gegen 17:45 Uhr zusammen mit vier Insassen auf der Straße An der Wienbecke unterwegs. In Höhe Brauckweg kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dabei wurden der 50-Jährige, eine 39-Jährige und ein 49-Jähriger leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gefahren.

Nach Angaben des Fahrers war das Auto aufgrund der Witterungsverhältnisse ins Rutschen geraten.

An dem Fahrzeug entstand 7.000 Euro Sachschaden.

