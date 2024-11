POL-RE: Gladbeck: Leichtverletzter nach Unfall beim Abbiegen

Recklinghausen (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer überfielen am Mittwochabend (20. November, ca. 22:50 Uhr) ein Wettbüro an der Horster Straße. Sie betraten das Büro und bedrohten den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe. Anschließend griffen sie in die Kasse und erbeuteten Bargeld. Sie setzten vor der Flucht Pfefferspray gegen den Mitarbeiter ein. Dieser wurde dadurch leicht verletzt. Zur Fluchtrichtung und ...

mehr