LPI-EF: Stromkabel gestohlen - Zeugen gesucht

Erfurt (ots) - Im Zeitraum von Montag bis Dienstag versuchten Unbekannte in eine Schule in Erfurt einzubrechen. Im Ortsteil Hochheim beschädigten die Täter zunächst eine Tür im Erdgeschoss. Möglicherweise wurden sie bei der Tatausführung gestört, da sie von ihrem Vorhaben abbrachen und in unbekannte Richtung flüchteten. An der Tür hinterließen die Einbrecher jedoch einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. ...

