Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutöschingen: Lkw-Brand auf der B 314 - starke Verkehrsbehinderungen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 20.03.2024, gegen 12:00 Uhr, hat auf der B 314 in Höhe von Wutöschingen-Horheim ein Lkw gebrannt. Das Feuer war während der Fahrt im Bereich der Doppelachse des Lkws ausgebrochen. Die angerückte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Der Lkw und die Ladung wurden dadurch beschädigt, der mitgeführte Anhänger blieb unbeschadet. Durch das Feuer wurde auch der Fahrbahnasphalt in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden an Lkw und Ladung liegt bei knapp 30000 Euro, der an der Fahrbahn ist noch unbekannt. Zunächst war die Bundesstraße voll gesperrt. Später konnte der Verkehr bis zur Bergung des Lkws einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt werden. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und knapp 30 Einsatzkräften im Einsatz wie auch die Straßenmeisterei. Womöglich hat ein defekter Reifen den Brand verursacht.

